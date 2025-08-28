Nawet jeśli nie uda się doprowadzić do przekształcenia grupy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w taki sposób, by na jej czele stanął Bank Pekao, i tak dojdzie do podziału PZU na część ubezpieczeniową i holdingową.

Podział PZU 2026 – co oznacza rozdzielenie części ubezpieczeniowej i holdingowej?

– Ewentualne przeszkody dotyczące możliwości przeprowadzenia połączenia PZU i Pekao nie będą wpływały na realizację przez PZU podziału, którego przeprowadzenie do końca 2026 roku PZU uznaje za pożądane z uwagi na skutki dla Grupy PZU wejścia w życie zmian Dyrektywy Solvency II, począwszy od stycznia 2027 r. – napisano w opublikowanym w czwartek raporcie półrocznym ubezpieczyciela.

Zmiany w unijnych przepisach sprawią, że PZU będzie „karane” wyższymi wymogami kapitałowymi za duże zaangażowanie w banki (ubezpieczyciel jest właścicielem 20 proc. akcji Pekao i niemal 32 proc. akcji Alior Banku). Na początku czerwca zapowiedziano, że docelowo „czapą” dla grupy ma się stać Bank Pekao. Ponieważ unijne regulacje pozwalają inaczej traktować zaangażowanie banków w akcje ubezpieczycieli, zmiana miała pozwolić na uwolnienie nawet 20 mld zł kapitału.

Przeprowadzenie operacji wymagać będzie jednak zgody akcjonariuszy, przede wszystkim Skarbu Państwa, który jest właścicielem 34 proc. akcji PZU, oraz zmian w przepisach. Dodatkową przeszkodą mogą się okazać zmiany personalne. Po rekonstrukcji rządu, która przyniosła zmianę szefa resortu aktywów państwowych, stanowisko prezesa PZU stracił Andrzej Klesyk.

Wyniki finansowe PZU II kwartał 2025 – wyższy zysk, wzrost składki w segmencie życiowym, spadki w "komunikacji"

Z raportu PZU wynika, że w II kwartale grupa miała 1,47 mld zł zysku. To o 23 proc. więcej niż w podobnym okresie ub.r. Przychody z ubezpieczeń urosły w skali roku o 5,6 proc., do 7,7 mld zł, a wynik z usług ubezpieczeniowych był wyższy niż przed rokiem o 11,2 proc. Sięgnął 904 mln zł.

Przypis składki w całej grupie PZU przekroczył w II kwartale 8 mld zł. Był o 3,7 proc. wyższy niż rok wcześniej. Wzrost to zasługa biznesu życiowego w Polsce, gdzie składka przypisana zwiększyła się o 10,7 proc., do 2,7 mld zł. W kraju w części majątkowej był spadek o 0,4 proc. Tu przypis wyniósł 4,5 mld zł.

Jak grupa PZU poradziła sobie w najważniejszej części rynku, czyli ubezpieczeniach komunikacyjnych? Sprzedaż polis OC dla klientów korporacyjnych była o 15,2 proc. wyższa niż rok wcześniej. Wyniosła 190 mln zł. W znacznie większym segmencie masowym przypis składki w OC komunikacyjnym wyniósł 1,16 mld zł, ale był o 4,1 proc. niższy niż rok wcześniej. W ubezpieczeniach auto casco był minimalny wzrost sprzedaży dla klientów korporacyjnych i 4,8-proc. spadek w segmencie masowym.