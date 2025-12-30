Nie Biedronka i nie Lidl. Z danych Koszyka Cenowego przygotowanego przez serwis DlaHandlu.pl wynika, że zakupy składające się z 50 popularnych produktów spożywczych i do domu najtaniej można było zrobić w Auchan w Trójmieście. Kosztowały dokładnie 370,58 zł. Na drugim miejscu zestawienia znalazł się Auchan Górny Śląsk (373,06 zł), na trzecim – Auchan Warszawa (373,27 zł).

Czwarte i piąte miejsce również należy do Auchan (w Krakowie i Lublinie). Dopiero na szóstym miejscu pojawia się Kaufland Trójmiasto, potem Kaufland Kraków, Kaufland Lublin, Kaufland Górny Śląsk. Najtańszą dziesiątkę zamyka Kaufland Warszawa.

Lidl znalazł się dopiero na 14. miejscu (dokładnie Lidl w Bydgoszczy), a Biedronka Trójmiasto – na 15. Jak widać, intensywność reklam i głośne promocje nie przekładają się na najniższe ceny. Nawet sklep internetowy auchan.pl wypadł taniej niż Lidl i Biedronka i zajął 13. miejsce. A top 10 najtańszych sieci handlowych zajęły dwie sieci hipermarketów.

Ile kosztują zakupy spożywcze przez internet

A co, jeśli te same zakupy zamówimy z dostawą do domu? Tu najtaniej wypada również Auchan. W ich sklepie internetowym Auchan.pl za ten sam koszyk produktów trzeba było zapłacić 408,77 zł. Na drugim miejscu znalazł się Carrefour.pl (442,54 zł), na trzecim – Frisco.pl (467,22 zł).

A gdzie było najdrożej? Spośród sieci badanych przez DlaHandlu.pl najwięcej trzeba było zapłacić za zakupy w Carrefour Express Górny Śląsk - aż 679,31 zł. Podobnie w innych Carrefour Expressach oraz Żabkach. Tu nie ma zaskoczenia - mniejsze sklepy typu convenience, często otwarte w niedziele i święta niehandlowe, są droższe.

Dane zostały zebrane przez ankieterów DlaHandlu.pl podczas wizyt w sklepach oraz przesłane przez sieci handlowe.

Jak zmieniały się ceny w 2025 roku

Co ciekawe, cena koszyka w najtańszym hipermarkecie ostatnio spadła. Zakupy zrobione w Auchan Trójmiasto 5 grudnia 2025 kosztowały 397 zł, a 17 października – 414 zł, czyli staniały o 4,23 proc. Ale już od pierwszego badania w tym roku, czyli 16 lutego, podrożały aż o 17,8 proc.

To dużo więcej niż wskaźnik inflacji – ostatni odczyt Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za listopad 2025 to 2,5 proc. W tym ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,7 proc. r/r, nośniki energii o 2,7 proc. r/r, podczas gdy ceny paliw do transportu prywatnego spadły o 1,9 proc. Największy spadek cen rocznych odnotowano w transporcie (-2,3 proc.).