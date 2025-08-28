165,6 mln zł zysku miał w II kwartale Bank Handlowy (działa pod marką Citi Handlowy) – wynika z opublikowanego w czwartek sprawozdania finansowego. To najniższy kwartalny wynik od niemal czterech lat. W pierwszych trzech miesiącach tego roku zysk wyniósł 435 mln zł, a w II kwartale ub.r. niemal 400 mln zł.

Niższy zysk przez sprzedaż działalności detalicznej do VeloBanku

Niższy wynik ma związek z zawartą pod koniec maja umową sprzedaży działalności detalicznej. Biznes, na który składa się ponad 20 mld zł depozytów i ok. 6 mld zł kredytów, trafi pod skrzydła VeloBanku. Dla Handlowego transakcja wiąże się z 380,6 mln zł straty, którą ujęto w wynikach II kwartału. Sama „działalność kontynuowana” przyniosła w II kwartale 514,2 mln zł zysku, o 10,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r.

Biznes detaliczny, który trafi do VeloBanku wyceniono na 532 mln zł, z czego 100 mln zł to „zmienny komponent ceny”, uzależniony głównie od tego, czy do czasu zamknięcia transakcji (jest to spodziewane w połowie przyszłego roku) Handlowy będzie w stanie utrzymać dotychczasową bazę klientowską.

Brak odpływu klientów po ogłoszeniu sprzedaży

Ze sprawozdania wynika, że w ciągu kilku pierwszych tygodni po informacji o sprzedaży działalności detalicznej eksodusu klientów nie było. Ich liczba w końcu czerwca była taka sama, jak trzy miesiące wcześniej: wynosiła 562 tys. Liczba rachunków bieżących wzrosła o 2 tys., do 531 tys. Spadła natomiast liczba kart kredytowych: z 455,8 tys. w końcu I kwartału do 453,6 tys. trzy miesiące później.

Rekordowy wzrost aktywów Banku Handlowego – wynoszą ponad 84 mld zł

Równocześnie Handlowy notuje w tym roku niewidziany w przeszłości wzrost skali biznesu. Aktywa w końcu czerwca wynosiły 84,3 mld zł. W porównaniu z końcem marca zwiększyły się o 7,1 mld zł, a od początku roku o 11,8 mld zł. W przeszłości bank nie stawiał na wzrost skali działania mierzonej sumą bilansową – przez poprzednie trzy lata utrzymywała się ona w okolicach 70 mld zł.

– To był wyjątkowy kwartał. Wraz z ogłoszeniem transakcji sprzedaży naszej bankowości detalicznej do VeloBanku budujemy „nowy” bank i repozycjonujemy Citi Handlowy - deklaruje Elżbieta Czetwertyńska, prezes banku.

Handlowy chwali się, że jego bankowość instytucjonalna (obsługa firm i sektora publicznego) ma w I półroczu „udzielenie nowego bądź podwyższenie lub przedłużenie już istniejącego finansowania w kwocie 3,9 mld zł”. – . W drugim kwartale odnotowaliśmy wzrost kredytów w tym obszarze o 19 proc. rok do roku. Jesteśmy obecni w kluczowych i największych transakcjach korporacyjnych, intensywnie pracujemy nad projektami z obszaru obronności i transformacji energetycznej - mówi Czetwertyńska. Portfel kredytowy na koniec czerwca był o niecałe 1,7 mld zł większy niż rok wcześniej. Wynosił 18,5 mld zł.

Szybciej rośnie portfel zobowiązań. Depozyty firm, klientów indywidualnych i tych z sektora budżetowego miały w końcu czerwca wartość 57,7 mld zł. Były o 8,3 mld zł wyższe niż rok wcześniej.