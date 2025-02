Z systemu Blik korzysta ponad 18 mln osób. Ich liczba urosła o prawie 3 miliony. Na co mogą liczyć w tym roku? Płatności odroczone, opłacanie subskrypcji, usługa zastępująca polecenie zapłaty

Płatności za subskrypcje, regularne płatności za rachunki oraz płatności zbliżeniowe na urządzeniach z systemem iOS wykorzystywanym w produktach firmy Apple – na tych usługach chce się w tym roku skupić Polski Standard Płatności. Ta należąca do sześciu czołowych krajowych banków i firmy Mastercard spółka jest operatorem systemu Blik.

Blikiem zapłacisz za Netflix

Dariusz Mazurkiewicz, prezes PSP, mówił w trakcie wtorkowego spotkania z dziennikarzami o modelu konsumenckim związanym z subskrypcjami usług takich jak Netflix czy Spotify. – Dziś żeby z nich korzystać, trzeba zarejestrować kartę. My to zmienimy w tym roku w sposób fundamentalny – zadeklarował.

Kolejny nowy projekt to tzw. płatności rekurencyjne. – Umożliwimy płacenie za wszystkie rachunki, np. różnego typu media, w taki sposób, by klient za każdym razem był w centrum, ale też by umożliwić powtarzalność, w tym płatności na zmienne kwoty – powiedział Mazurkiewicz. Na razie cykliczne rachunki, których wartość się zmieniała, można opłacać przez polecenie zapłaty. Ta usługa nie zdobyła jednak wśród Polaków dużej popularności. Jej uruchomienie odbywa się w sposób „papierowy”. Wiąże się z koniecznością wizyty w punkcie obsługi dostawcy np. prądu czy gazu.

– Chcemy być pierwsi być może na świecie, na pewno w Europie, z udostępnieniem płatności zbliżeniowych na urządzeniach iOS poza Apple Payem – zapowiedział również Mazurkiewicz. Według niego pozwoli to na pozostawanie płatności „pod kontrolą europejską, naszych banków, a nie big-techową, gdzie jesteśmy tylko biorcami rozwiązania”.

Na razie płatności zbliżeniowe w systemie Blik dotyczą urządzeń z systemem Android. W 2024 r. za pomocą Blika zrealizowano ponad ćwierć miliarda takich transakcji.

PSP duże nadzieje wiąże również z upowszechnieniem płatności odroczonych. Dziś w ofercie rozwiązanie firmy w segmencie buy-now-pay-later mają dwie instytucje – Millennium i VeloBank. W tym roku mają dołączyć, według Mazurkiewicza, kolejne trzy duże banki. – Każde takie wdrożenie to kilka milionów nowych klientów, ocenionych z punktu widzenia zdolności kredytowej – podkreślał szef Polskiego Standardu Płatności. Spółka występuje tu w charakterze instytucji pożyczkowej. Zdaniem Mazurkiewicza „to będzie skala największa w Polsce”.

Operator Blika przekształcony w spółkę akcyjną. Chodzi o standard korporacyjny

Pod koniec ubiegłego roku PSP zmieniła formę prawną. Obecnie jest spółką akcyjną. – Byliśmy jedyną spółką szeroko rozumianego sektora bankowego działającą jako spółka z o.o. Chodziło o pewien standard korporacyjny – wyjaśnił Dariusz Mazurkiewicz. Pytany, czy to wstęp do wprowadzenia firmy na giełdę, odpowiedział: – Jeśli kiedykolwiek udziałowcy zdecydują o upublicznieniu Blika to będzie prościej i szybciej.

– Charakteryzujemy się wysokim stopniem rentowności. Nie mamy istotnych potrzeb kapitałowych, również związanych z potencjalnymi akwizycjami – stwierdził szef PSP. Zadeklarował, że spółka „przygląda się rynkowi w regionie”. – Nie tylko wzrost organiczny, ale też sprytne akwizycje to jest nasze zadanie i w to chcemy inwestować – stwierdził.

Cel Blika na 2025 rok: 3 mld transakcji

W 2024 r. użytkownicy Blika wykonali 2,4 mld transakcji o wartości niemal 350 mld zł. Pod względem liczby transakcji najważniejszy jest handel elektroniczny, ale jego udział spadł w ub.r. poniżej 50 proc. Jedna czwarta to płatności P2P – pomiędzy użytkownikami systemu.

W tym roku liczba transakcji ma przekroczyć 3 mld, a celem strategii do 2027 jest przebicie granicy 5 mld transakcji w skali 12 miesięcy.

„Polscy użytkownicy e-handlu zdecydowanie częściej wybierają Blika niż karty płatnicze. W 2024 roku łączna wartość transakcji Blikiem w e-commerce wyniosła 172,6 mld zł, co oznacza wzrost o 37 proc. w porównaniu do 2023 roku, kiedy to osiągnęła poziom 125,6 mld zł. Dla porównania, płatności kartami wzrosły z 40 mld zł w 2023 roku do około 51 mld zł w 2024 roku. Oznacza to, że łączna kwota transakcji zrealizowanych Blikiem była o 238 proc. wyższa niż w przypadku kart płatniczych” – podkreśliła firma.

Spółka nie przedstawiła wyników finansowych za 2024 r. Zrobi to za kilka miesięcy. W 2023 r. jej przychody wyniosły 335 mln zł. Były o prawie połowę większe niż rok wcześniej. Zysk urósł o 61 proc., do 153 mln zł.