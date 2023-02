Choć nowy tydzień zaczął się od spadków kursów na rynkach akcji, to w perspektywie kilku ostatnich miesięcy nie ma wątpliwości co do trendu wzrostowego. W piątek na najwyższym poziomie w historii notowania zamknął londyński indeks FTSE 100. Rekord ustanowił także francuski CAC-40. Po niemal 9-proc. wzroście w styczniu, mniej niż 5 proc. od najwyższego zamknięcia sesji w historii, z przełomu lat 2021 i 2022, znalazł się niemiecki DAX.