„Oświadczenie Donalda J. Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki: Złoto nie będzie objęte cłami” - ogłosił Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.
Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi, lecz ma ona związek z niepewnością wywołaną przez Urząd Celny i Ochrony Granic (Customs and Border Protection), który zmienił klasyfikację standardowych sztabek złota na kategorię, która dotąd nie podlegała zwolnieniu od ceł. Decyzja CBP podjęta w ubiegłym tygodniu doprowadziła do zamieszania na rynku i do dużych wahań w cenach metalu oraz zawieszenia dostaw przez niektóre firmy.
Gdyby złoto zostało objęte cłami, to sprowadzanie sztabek do USA byłoby obarczone 39 proc. podatkiem, bo właśnie takie cła USA nałożyły na Szwajcarię, skąd głównie importowany jest metal. Jest to jedna z najwyższych stawek celnych. Reagując na spekulacje, Biały Dom już wcześniej zapowiadał, że wyjaśni „dezinformację” na ten temat. (PAP)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję