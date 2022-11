W praktyce jego model biznesowy był typowy dla piramidy finansowej. Na oglądaniu reklam w portalu nie dało się prawie nic zarobić. Prawdziwe profity generowało wciąganie nowych uczestników do struktury. Im więcej każdy z nich wpłacił na rzecz projektu, tym więcej mógł uzyskać za namawianie innych do inwestycji. W biznes uwierzyło wielu inwestorów z całego świata – szacuje się, że nawet 3,5 mln osób (w tym ok. 100 tys. z Polski, które mogły stracić łącznie ponad 200 mln zł).

W lipcu 2020 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził ustalenia DGP. Wskazał, że spółki BCU Trading LLC z siedzibą w Dubaju oraz „FUTURENET UKRAINE” LLC z siedzibą we Lwowie organizowały piramidę finansową. Przedsiębiorstwa zostały zobowiązane do zwrotu pieniędzy inwestorom oraz poinformowania o decyzji UOKiK.

Sprawą FutureNet interesowała się także Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Informowała ona o prowadzeniu śledztwa w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób przez FutureNet oraz osoby i firmy powiązane z tym projektem (sygn. PO II Ds. 63.2016). Nie wiadomo, na jakim etapie jest to postępowanie. Jedyny komunikat wydany publicznie przez prokuraturę w kwietniu 2020 r. wzywał pokrzywdzonych przez FutureNet do składania zeznań.