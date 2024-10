Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Alior Bank karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł za nieprawidłowe przeprowadzanie analizy wymagań i potrzeb klientów w procesie oferowania umów ubezpieczenia - poinformowała KNF w poniedziałkowym komunikacie.

"Komisja Nadzoru Finansowego 27 września 2024 roku wydała decyzję nakładającą na Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł. (...) Komisja wydała decyzję w wyniku zawartego z bankiem układu w sprawie warunków nadzwyczajnego złagodzenia sankcji. Bank spełnił przesłanki, które były warunkiem zawarcia układu tj. usunął stan niezgodności z prawem poprzez przyjęcie prawidłowych zasad analizy wymagań i potrzeb klientów, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o dystrybucji, oraz ujawnił Komisji wszelkie istotne okoliczności dotyczące naruszenia objętego postępowaniem. Za sprawą układu Komisja obniżyła karę o 50 proc." - podano w komunikacie.

Dodano, że decyzja zawierająca ustalenia układu określone w postanowieniu jest ostateczna i prawomocna. Oznacza to, że bankowi nie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ani skarga na tę decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Alior Bank to spółka akcyjna, której największym akcjonariuszem jest PZU, posiadający prawie 32 proc. akcji. Bank podaje, że ma ponad 4 mln klientów i obsługuje 180 tys. firm. (PAP)

