Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu br. wyniosła 5 proc. - poinformowało w piątek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Bez pracy pozostawało 771 tys. osób – to najmniej zarejestrowanych bezrobotnych we wrześniu od początku pomiaru, czyli od 1990 r. Jak podało MRPiPS, najniższe bezrobocie na poziomie 3 proc. odnotowano w województwie wielkopolskim, a najwyższe – w podkarpackim (8,4 proc.). Dodało, że szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu wyniosła 5 proc., czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej. "Liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest najniższą, jaką zanotowano we wrześniu od początku pomiaru, czyli od 1990 roku" - podkreślił resort. Ze wstępnych danych MRPiPS wynika, że w końcu września br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 771 tys. bezrobotnych, to o 1,3 tys. mniej niż w końcu sierpnia i o 5 tys. mniej niż w końcu września 2023 r. Przekazał, że w większości powiatów, w których ogłoszono stan klęski żywiołowej wywołany powodzią, stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie z wcześniejszego miesiąca lub spadła. Według danych resortu 16 na 37 powiatów stopa bezrobocia w końcu września była wyższa niż miesiąc wcześniej - wzrost wyniósł 0,1-0,3 pkt. proc. W kolejnych 13 powiatach zanotowano spadek, a w 8 sytuacja pozostała bez zmian. W powiatach, w których ogłoszono stan klęski żywiołowej wywołany powodzią zarejestrowanych było 63,9 tys. bezrobotnych, czyli o ok. 120 osób więcej niż w końcu sierpnia. Domański: Inflacja wzrośnie do końca roku, potem zacznie spadać Zobacz również "Polska po raz kolejny znalazła się na drugim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej pod względem bezrobocia. Zgodnie z definicją przyjętą przez Eurostat stopa bezrobocia w Polsce w sierpniu br. wyniosła 2,9 proc. wobec 5,9 proc. w całej Unii oraz 6,4 proc. w strefie euro" - zaznaczyło ministerstwo. Dodało, że zajmujące pierwszą pozycję Czechy odnotowały wynik na poziomie 2,6 proc., a najwyższe bezrobocie było w Hiszpanii (11,3 proc.).(PAP) mas/ mark/ amac/ Tomasz Jurczak