Najpierw pojawiły się informacje o wynikach przemysłu i sytuacji na rynku pracy. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 17,3 proc. wyższa niż rok wcześniej. Wynik całego I kw. był nawet minimalnie lepszy. W przetwórstwie przemysłowym dynamika osłabła co prawda w marcu do 12,4 proc., wobec 15,5 proc. notowanych w poprzednich dwóch miesiącach, ale z naddatkiem zrekompensowała to energetyka, gdzie ostatni miesiąc przyniósł wzrost o 77,4 proc. w skali roku. Już wcześniej pojawiały się sygnały, że tak duży wzrost w pewnej mierze wiąże się z eksportem energii, która w Polsce była ostatnio tańsza niż w innych krajach.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było w marcu o 2,4 proc. wyższe niż rok wcześniej. Ekonomistów interesuje jednak bardziej tempo wzrostu wynagrodzeń. Tu w porównaniu z marcem ub.r. był wzrost o 12,4 proc. To wynik wyższy od oczekiwań. Wyższy wzrost zanotowano ostatnio w… lutym 2008 r. To jednak dynamika nominalna. W ujęciu realnym średnia płaca w firmach zatrudniających co najmniej 50 osób zwiększyła się w ciągu roku o 1,4 proc.

Chodzi o to, że w kolejnych kwartałach wzrost może wyhamować nawet w okolicach zera. Jeden powód to konflikt na Wschodzie, który stanowi blokadę dla polskiego eksportu do Rosji, Ukrainy i na Białoruś. Inny to utrzymujące się problemy w globalnych łańcuchach dostaw - widoczne np. w ograniczonej dostępności samochodów (ich sprzedaż była w marcu realnie o 9,3 proc. mniejsza niż rok wcześniej). Jeszcze inna przyczyna to podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, czego celem jest ograniczenie inflacji - ceny towarów i usług konsumpcyjnych były w marcu o 11 proc. wyższe niż rok wcześniej, ale ceny producentów urosły w tym czasie o 20 proc. - taką dynamikę notowano ostatnio w połowie lat 90.