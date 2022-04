Niepokoić może sytuacja dotycząca wzrostu kosztów obsługi długu publicznego. Sam dług liczony metodologią unijną ma urosnąć z 1 bln 410 mld zł do 1 bln 532 mld zł. Jednak co ciekawe, jego relacja do PKB miałaby spaść z ponad 53 proc. w zeszłym roku do 52 proc. w tym. A to ona na ogół jest traktowana jako wskaźnik tego, czy państwo może mieć problemy z obsługą zadłużenia. Jednak wzrost rentowności i potrzeb pożyczkowych powodują, że znacząco wzrosną koszty obsługi długu z 29 mld zł w zeszłym roku do 49 mld zł w tym. – Zaskakuje taka prognoza szybkiego wzrostu kosztów obsługi długu. Odsetki rosną aż o 70 proc. A to dopiero początek, to będzie ciążyło budżetowi w kolejnych latach – podkreśla Sławomir Dudek z FOR. Jak zwraca uwagę, w innych krajach tempo jest znacznie niższe. W Niemczech to wzrost o 6 proc., w Bułgarii 15 proc., w Rumuni 29 proc., na Węgrzech 26 proc. – Nawet w Czechach, które mają wysoką inflację i ostro podnosiły stopy procentowe, wzrost wynosi 35 proc. Polska jest więc rekordzistą w tym zestawieniu – zwraca uwagę ekspert.