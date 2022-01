Różnorodność zastosowań widoczna jest w wielu obszarach, jednak to w branży finansowej wartość dodana wynikająca z implementacji tej technologii będzie największa. Zgodnie z prognozami przedstawionymi w raporcie PwC „Time for Trust” z 2020 r. technologia blockchain wygeneruje w sektorze finansowym do 2030 r. 433 mld dol. wartości dodanej. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w październiku 2021 r. informował, że wartość kapitału zamkniętego w kryptoinwestycjach przekroczyła 2 bln dol. przy 170-proc. wzroście w skali roku (raport „The Crypto Ecosystem and Financial Stability Challenges”). Dla porównania wartość rynkowa firmy Apple wahała się w zeszłym roku w przedziale 2–3 bln dol., a cały rynek Euronext w marcu ub.r. osiągnął kapitalizację na poziomie 5,6 bln euro (ok. 6,1 bln dol.). Patrząc z perspektywy ilościowej, rynek kryptoaktywów jest już częścią finansowego mainstreamu.