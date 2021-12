Bank Gospodarstwa Krajowego stał się największą instytucją finansową w naszym kraju. Jego suma bilansowa w końcu września przekraczała 260 mld zł, co wśród banków dawałoby mu drugą pozycję na polskim rynku. Jednak jeśli uwzględnić fundusze przepływowe, którymi zarządza, aktywa rosną do ponad 460 mld zł.

- W Niemczech i we Francji też są państwowe banki, które działają podobnie. W sytuacji gdy państwo jest największym „kapitalistą”, bo przechodzi przez nie połowa PKB , posiadanie tego typu instytucji jest wygodne. Warto mieć instytucję zdolną finansować duże projekty bez sięgania w tym celu do banków komercyjnych - mówi Mirosław Gronicki, minister finansów w rządzie Marka Belki w latach 2004-2005. Za jego czasów BGK działał na ograniczoną skalę.

Gronicki zaznacza, że jedna rzecz to sama zasada funkcjonowania banków rozwoju, a inna to konkretne działania.

Tego typu podmiotów w zarządzie BGK jest jednak więcej. Do momentu wybuchu pandemii największym był Krajowy Fundusz Drogowy. Istnieje od 2004 r., a jego główne źródło dochodów to opłata paliwowa. Kilka lat później, gdy ministrem finansów w rządzie PO-PSL był Jacek Rostowski, postanowiono o emitowaniu na dużą skalę obligacji KFD, które służyły do sfinansowania programu budowy dróg. W końcu września suma bilansowa KFD wynosiła 56 mld zł.

Główna pozycja bilansu samego BGK to papiery wartościowe. Ich wartość zbliżała się w końcu III kw. do 170 mld zł. To odbicie tego, że do państwowego banku trafiają depozyty instytucji sektora publicznego. BGK zagospodarowuje nadwyżki, kupując bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego czy papiery rządowe. Rosnąca wartość tych depozytów skutkuje powiększaniem się sumy bilansowej państwowego banku.