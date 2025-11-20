Interpelacja poselska w sprawie oszustw dokonywanych przy użyciu systemu BLIK

W interpelacji nr 13460, skierowanej 6 listopada 2025 roku do ministra finansów oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji (czyli do Andrzeja Domańskiego i Marcina Kierwińskiego) autorzy – poseł Robert Warwas oraz posłanki Wioletta Maria Kulpa, Lidia Czechak i Bogumiła Olbryś – alarmują: system BLIK, choć cieszy się ogromnym zaufaniem Polaków i rosnącą popularnością, jednocześnie staje się podatny na oszustwa, które skutkują realnymi stratami dla użytkowników.

Sygnatariusze – posłowie PiS – pytają o szczegółowe dane: ile zgłoszeń oszustw BLIK wpłynęło w ciągu ostatnich dwóch lat do instytucji państwowych i banków, jaka była łączna kwota utraconych środków oraz jakie kroki są podejmowane przez państwo, by zapobiegać tym przestępstwom. Ponadto posłowie chcą wiedzieć, czy planowane są nowe regulacje, kampanie edukacyjne lub technologiczne mechanizmy bezpieczeństwa, które mogłyby zwiększyć ochronę użytkowników.

Oszustwa „na BLIK”. Alarmujące dane policji i instytucji finansowych

Interpelacja nie jest oderwana od rzeczywistości. Policja wyraźnie ostrzega przed gwałtownym wzrostem oszustw z użyciem kodów BLIK, szczególnie w połączeniu ze sztuczną inteligencją. Według komunikatów policyjnych, tylko w pierwszym półroczu 2025 roku odnotowano niemal 52 tys. oszustw internetowych, które w wielu przypadkach wiązały się właśnie z BLIK-iem i technikami deepfake – podszywaniem się pod bliskich, nagraniami głosowymi czy realistycznymi wiadomościami.

W jednym z głośnych śledztw policji śląskiej wykryto 127 oszustw „na BLIK”, w wyniku których łącznie ponad 100 pokrzywdzonych straciło środki przekraczające 300 tys. zł.

Z kolei Komenda Stołeczna Policji informowała o zatrzymaniu mężczyzny, który podczas wypłat kodami BLIK miał przy sobie 24 karty SIM oraz ponad 16 tys. zł w gotówce, co wskazuje na dobrze zorganizowany proceder.

Dodatkowo policja zaznacza, że najnowsze oszustwa korzystają z technologii sztucznej inteligencji – przestępcy tworzą głosy bliskich (np. dziecka) lub pracowników banku, by wprowadzić ofiarę w błąd i wymusić przesłanie kodów.

Ile osób w Polsce korzysta z BLIK

Według raportu NBP z drugiej połowy 2024 roku, liczba aktywnych użytkowników BLIK-a wzrosła do 18,3 miliona. Z jednej strony to dowód na popularność i rosnącą rolę tej metody płatności, z drugiej – zwiększa to atrakcyjność systemu dla przestępców.

Oszustwa „na BLIK”. Jak to działa

Policja i media odnotowują liczne przypadki, które obrazują, jak działają oszuści. W jednym z nich, opisanym przez policję śląską, sprawcy dzwonili do osób, które wystawiły przedmioty na sprzedaż online, podszywając się pod kupujących, budując zaufanie i manipulując rozmową. W efekcie wyłudzali kod BLIK i natychmiast wypłacali pieniądze z bankomatów.

Inny schemat to podszywanie się pod bliskich w komunikatorach. 51-letnia kobieta przekazała kod BLIK po wiadomości, w której jej rzekoma córka prosiła o pilny przelew. Oszust namówił ją nawet do zmiany limitów w aplikacji banku, by mogła „pomóc” większą kwotą. Ostatecznie przekazała tysiąc zł.

Są też działania z wykorzystaniem rzekomych instytucji – oszuści podszywają się pod pracowników banku lub policji, informując o „zagrożeniach na koncie” lub „konieczności weryfikacji” i proszą o kod BLIK w celu „zabezpieczenia” środków.

Używają też sztucznej inteligencji do generowania głosów znanych osób. Przestępcy budują presję czasu, mówiąc np., że „to pilne” lub „trzeba szybko pomóc”.

BLIK – szybki, wygodny i coraz bardziej popularny

BLIK to polski system płatności mobilnych, który umożliwia szybkie przelewy, płatności w internecie, wypłaty z bankomatów oraz płatności w sklepach stacjonarnych — wszystko przez aplikację mobilną banku. Użytkownik generuje w aplikacji jednorazowy, sześciocyfrowy kod BLIK, który wpisuje w punkcie płatności (np. terminal sklepowy) lub w serwisie e-commerce. Następnie potwierdza transakcję bezpośrednio w aplikacji bankowej.

Od niedawna BLIK oferuje też płatności zbliżeniowe: po aktywacji funkcji NFC w telefonie i ustawieniu blokady ekranu (PIN lub biometria), można po prostu „odblokować i zbliżyć” telefon do terminala, by zapłacić — bez wpisywania kodu.

BLIK odnotowuje dynamiczny wzrost użytkowania i obrotów. W 2024 roku liczba transakcji przekroczyła 2,4 miliarda, co oznacza wzrost aż o 37 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Łączna wartość tych transakcji wyniosła 347,3 mld zł.

Co zrobić, żeby transakcja BLIK była bezpieczna

Bezpieczeństwo BLIK-a opiera się na kilku kluczowych warstwach:

Weryfikacja aplikacji i użytkownika: Gdy zakładasz BLIK w aplikacji bankowej, bank musi zweryfikować, że aplikacja telefonu należy do Ciebie i że połączono ją z Twoim rachunkiem bankowym.

Autoryzacja transakcji: Kod BLIK to jednorazowy numer generowany centralnie przez operatora systemu — Polski Standard Płatności — i jest ważny tylko przez określony czas (ok. 2 minuty), co zwiększa bezpieczeństwo. Gdy wpiszesz kod BLIK, musisz potwierdzić w aplikacji banku, że transakcja — z danym odbiorcą i kwotą — jest prawidłowa.

Blokady i limity: Banki dają możliwość ustawienia limitów transakcji BLIK — zarówno dziennych, jak i jednorazowych (np. wypłat z bankomatu, przelewów na telefon). Użytkownik może również skonfigurować „zaufane urządzenia” w aplikacji banku i usunąć stare lub nieznane urządzenia, co ogranicza ryzyko, że ktoś obcy użyje BLIK-a.

Cyberhigiena użytkownika: System BLIK zachęca do zachowania bezpieczeństwa: nigdy nie udostępniaj swojego kodu BLIK, zawsze sprawdzaj odbiorcę i kwotę przed potwierdzeniem, zabezpieczaj telefon PIN-em lub biometrią. Warto też włączyć powiadomienia push o wszystkich transakcjach oraz aktywować blokadę aplikacji bankowej.