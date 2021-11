„Rozsmarowaniu” inflacyjnych efektów Polskiego Ładu służy to, że rząd zachował obecny system rozliczania zaliczek podatkowych. To znaczy, że zysk dla podatnika z kwoty wolnej od podatku w nowej wysokości 30 tys. zł, który wynosi 5100 zł, co do zasady jest rozliczany w miesięcznych ratach po 425 zł miesięcznie. Tym samym dochód do kwoty 2500 zł jest zwolniony z podatku, dopiero od nadwyżki trzeba płacić podatek. Gdyby zastosowano inną metodę płacenia PIT - dopiero po przekroczeniu całej sumy 30 tys. zł - oznaczałoby to kumulację kosztów w pierwszej połowie roku, a więc potężny impuls inflacyjny. W tym wariancie 17 mld zł trafiłoby do kieszeni podatników w pierwszej połowie roku, tymczasem przy zachowaniu systemu rozliczania zaliczek będzie to wpływ w miesięcznych ratach po około 1,4 mld zł.