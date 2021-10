Dzisiaj do dyskusji nad poziomem stóp zasiada Rada Polityki Pieniężnej. Przekonania, że już teraz rozpocznie cykl zacieśniania polityki monetarnej, nie ma. Trwa za to debata o tym, kiedy na taki krok wreszcie się zdecyduje, i przybrała na sile po tym, jak we wrześniu inflacja wystrzeliła do 5,8 proc. - najwyższego poziomu od ponad 20 lat. Prognozy zakładają, że w kolejnych miesiącach ceny towarów i usług wciąż będą rosły i wśród ekonomistów coraz więcej jest głosów, że koszt pieniądza pójdzie w górę jeszcze w tym roku. Jeśli do tego dojdzie, to najwcześniej w listopadzie.