Niska wycena PZU: potencjał do wzrostu czy oznaka problemów strukturalnych

Gdy pierwszy raz prezentował pan wyniki firmy, pokazywał pan wykresy, z których wynika, że wycena giełdowa PZU jest niższa niż europejskich konkurentów. Można patrzeć tak, że jest potencjał do wzrostu, ale i tak, że za niższą wyceną stoją problemy strukturalne.

Moim zadaniem jest doprowadzenie do sytuacji, w której te strukturalne problemy nie będą wpływały w istotnym stopniu na wycenę spółki. Zwracam też uwagę, że jeden z dużych banków inwestycyjnych w niedawnej rekomendacji określił docelową cenę akcji PZU na poziomie 70 zł.

Z uwzględnieniem „kompromisu duńskiego”?

Kompromis duński został oceniony jako dodatkowa szansa.

Szef PZU: postawienie Pekao na czele grupy to nadal „plan A”

Kompromis duński polega na tym, że posiadanie akcji ubezpieczyciela przez bank z punktu widzenia wymogów kapitałowych jest traktowane łagodniej niż posiadanie akcji banku przez ubezpieczyciela. Stąd planowane zmiany w grupie: na jej czele zamiast PZU stanąłby Bank Pekao. Jaki jest w tej chwili „plan A”? Czy to wciąż transakcja z Pekao czy może już tylko wydzielenie działalności ubezpieczeniowej?

Łagodniej jest traktowane nie tylko posiadanie akcji ubezpieczyciela przez bank, ale także przez finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej. Kompromis duński jest szansą, żeby w wyniku reorganizacji struktury uwolnić duże nadwyżki kapitałowe w Grupie PZU. Jestem zwolennikiem wykorzystania tego mechanizmu z uwagi na korzyści, jakie płyną z tej transakcji dla akcjonariuszy. Docelowym „planem A” pozostaje taki scenariusz reorganizacji, jaki opisują zawarte z Bankiem Pekao porozumienia.

Czyli ze spółką córką. Takie porozumienie można w każdej chwili zmienić.

Taka jest natura porozumień. Ale mamy określone ustalenia i wewnętrznie, w ramach Grupy PZU, zarówno my, jak i bank, przygotowujemy się do procesów, które zostały między nami uzgodnione. Kamieniem milowym niezbędnym dla przeprowadzenia tej reorganizacji będzie zmiana kilku ustaw. Jeżeli przejdą one cały proces legislacyjny i wejdą w życie, to będziemy mogli zrobić kolejne kroki: wyodrębnić działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych do nowej spółki, należącej do spółki holdingowej PZU, i docelowo, jeżeli taka będzie wola akcjonariuszy, połączyć spółkę holdingową PZU z Bankiem Pekao.

Czy zmiana ustawowa jest potrzebna do samego wydzielenia działalności ubezpieczeniowej?

Tak.

Zatem bez tego nie zostanie przeprowadzony nawet pierwszy krok, czyli stworzenie holdingu PZU?

Weryfikowaliśmy to w rozmowach z nadzorcami rynku.

KNF powiedziała wam, że bez ustawy nie ma podziału?

Z naszych rozmów wynika, że takie otoczenie regulacyjne jest potrzebne do przeprowadzenia reorganizacji Grupy PZU.

Benczak: musimy dać sobie więcej czasu na reorganizację grupy

Jesteście opóźnieni w stosunku do harmonogramu przedstawionego kilka miesięcy temu i musieliście aneksować porozumienie, przesuwając termin na sfinalizowanie przekształceń z połowy 2026 r. do końca 2027 roku.

Zgodnie z założeniami oryginalnego harmonogramu, proces legislacyjny miał być obecnie na etapie parlamentarnym, a nie jest. Musimy dać sobie więcej czasu, bo od wyniku procesu legislacyjnego zależy możliwość wykonania przez nas kolejnych kroków. Dlatego wspólnie z Pekao zdecydowaliśmy o przedłużeniu terminu obowiązywania term sheet, czyli naszego dwustronnego porozumienia o zasadach współpracy przy reorganizacji grupy. Zgodnie z aneksem, chcielibyśmy sfinalizować reorganizację maksymalnie do końca 2027 roku. Ale nasze porozumienie przestanie obowiązywać, jeżeli publikacja określonych zmian legislacyjnych w Dzienniku Ustaw nie nastąpi do końca grudnia 2026 roku, a ich wejście w życie nie nastąpi do końca kwietnia 2027 roku.

