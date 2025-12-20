Niska wycena PZU: potencjał do wzrostu czy oznaka problemów strukturalnych
Moim zadaniem jest doprowadzenie do sytuacji, w której te strukturalne problemy nie będą wpływały w istotnym stopniu na wycenę spółki. Zwracam też uwagę, że jeden z dużych banków inwestycyjnych w niedawnej rekomendacji określił docelową cenę akcji PZU na poziomie 70 zł.
Kompromis duński został oceniony jako dodatkowa szansa.
Szef PZU: postawienie Pekao na czele grupy to nadal „plan A”
Łagodniej jest traktowane nie tylko posiadanie akcji ubezpieczyciela przez bank, ale także przez finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej. Kompromis duński jest szansą, żeby w wyniku reorganizacji struktury uwolnić duże nadwyżki kapitałowe w Grupie PZU. Jestem zwolennikiem wykorzystania tego mechanizmu z uwagi na korzyści, jakie płyną z tej transakcji dla akcjonariuszy. Docelowym „planem A” pozostaje taki scenariusz reorganizacji, jaki opisują zawarte z Bankiem Pekao porozumienia.
Taka jest natura porozumień. Ale mamy określone ustalenia i wewnętrznie, w ramach Grupy PZU, zarówno my, jak i bank, przygotowujemy się do procesów, które zostały między nami uzgodnione. Kamieniem milowym niezbędnym dla przeprowadzenia tej reorganizacji będzie zmiana kilku ustaw. Jeżeli przejdą one cały proces legislacyjny i wejdą w życie, to będziemy mogli zrobić kolejne kroki: wyodrębnić działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych do nowej spółki, należącej do spółki holdingowej PZU, i docelowo, jeżeli taka będzie wola akcjonariuszy, połączyć spółkę holdingową PZU z Bankiem Pekao.
Tak.
Weryfikowaliśmy to w rozmowach z nadzorcami rynku.
Z naszych rozmów wynika, że takie otoczenie regulacyjne jest potrzebne do przeprowadzenia reorganizacji Grupy PZU.
Benczak: musimy dać sobie więcej czasu na reorganizację grupy
Zgodnie z założeniami oryginalnego harmonogramu, proces legislacyjny miał być obecnie na etapie parlamentarnym, a nie jest. Musimy dać sobie więcej czasu, bo od wyniku procesu legislacyjnego zależy możliwość wykonania przez nas kolejnych kroków. Dlatego wspólnie z Pekao zdecydowaliśmy o przedłużeniu terminu obowiązywania term sheet, czyli naszego dwustronnego porozumienia o zasadach współpracy przy reorganizacji grupy. Zgodnie z aneksem, chcielibyśmy sfinalizować reorganizację maksymalnie do końca 2027 roku. Ale nasze porozumienie przestanie obowiązywać, jeżeli publikacja określonych zmian legislacyjnych w Dzienniku Ustaw nie nastąpi do końca grudnia 2026 roku, a ich wejście w życie nie nastąpi do końca kwietnia 2027 roku.
