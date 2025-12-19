- Zgodnie z założeniami oryginalnego harmonogramu, proces legislacyjny miał być obecnie na etapie parlamentarnym, a nie jest. Musimy dać sobie więcej czasu, bo od wyniku procesu legislacyjnego zależy możliwość wykonania przez nas kolejnych kroków. Dlatego wspólnie z Pekao zdecydowaliśmy o przedłużeniu terminu obowiązywania Term Sheet, czyli naszego dwustronnego porozumienia o zasadach współpracy przy reorganizacji grupy - tłumaczy Bogdan Benczak, p.o. prezes PZU.

„Zgodnie z aneksem intencją stron jest zrealizowanie potencjalnej transakcji do 31 grudnia 2027 r. Ponadto aneks przewiduje, że term sheet przestanie obowiązywać w szczególności, jeżeli publikacja w Dzienniku Ustaw określonych przez strony zmian legislacyjnych, umożliwiających przeprowadzenie potencjalnej transakcji, nie nastąpi do końca grudnia 2026 r., a ich wejście w życie nie nastąpi do końca kwietnia 2027 r.” – napisano w komunikatach PZU i Pekao.

Wcześniej wskazywano, że zamknięcie operacji jest potrzebne przed końcem 2026 roku, bo później rosną wymogi kapitałowe wobec ubezpieczycieli posiadających zaangażowanie kapitałowe w bankach. PZU jest właścicielem 20 proc. akcji Pekao i prawie 32 proc. akcji Alior Banku o łącznej wartości ok. 15,5 mld zł.

Jakie zmiany w przepisach są potrzebne do zrealizowania transakcji PZU-Pekao

Transakcja ma odbyć się w dwóch krokach. Pierwszy będzie dotyczył wyłącznie ubezpieczyciela: PZU ma być podzielony na zakład ubezpieczeń oraz na spółkę holdingową. W drugim kroku ma nastąpić połączenie Pekao i holdingu. Równocześnie dotychczasowi akcjonariusze PZU staną się udziałowcami banku i to on stanie na czele grupy.

Operacja wymaga zmian w kilku ustawach. W prawie ubezpieczeniowym potrzebna jest wyraźna zgoda na podział zakładu ubezpieczeń. W przepisach dotyczących dystrybucji ubezpieczeń potrzebny jest z kolei zapis pozwalający „przenieść” agentów ubezpieczyciela do nowego podmiotu bez ubiegania się o nowy wpis do rejestru prowadzonego przez nadzór. Dziś jego zgoda jest potrzebna w odniesieniu do każdego agenta z osobna. W grupie PZU jest ich kilka tysięcy. Trzecia wymagana do zrealizowania transakcji zmiana ustawowa dotyczy prawa bankowego. Dziś pozwala ono na to, by banki łączyły się wyłącznie z bankami. Pomysł na reorganizację grupy PZU zakłada zaś, że w finalnym etapie do Banku Pekao zostanie przyłączona spółka holdingowa PZU.

Oryginalny harmonogram reorganizacji grupy PZU

Pomysł na zmianę struktury grupy PZU ogłoszono w czerwcu. Wtedy zapowiadano, że cała operacja powinna być zamknięta do połowy 2026 roku. Jej realizację obwarowano pewnymi warunkami: potrzebne zmiany w przepisach miały być co najmniej „zaawansowane” do końca 2025 roku. Tymczasem w żadnym przypadku nie ma nawet przyjęcia projektu zmian przez rząd.

„Intencją stron jest zrealizowanie potencjalnej transakcji do 30 czerwca 2026 r. Term sheet przestanie obowiązywać w szczególności, jeżeli prace nad zmianami legislacyjnymi umożliwiającymi przeprowadzenie potencjalnej transakcji w kształcie określonym w term sheet, nie będą zaawansowane w sposób określony przez strony do końca 2025 r. lub jeżeli publikacja takich zmian legislacyjnych nie nastąpi do końca lutego 2026 r., a ich wejście w życie nie nastąpi do 31 marca 2026 r.” – podawał PZU w czerwcowej informacji na temat warunków porozumienia z Pekao.