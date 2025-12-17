Zgoda KNF na kluczowe elementy transakcji

Austriacy dostali zgodę na przekroczenie progu 33 proc. głosów na walnych zgromadzeniach Santander Bank Polska, a także spółek ubezpieczeniowych działających pod marką Santander Allianz (drugim udziałowcem jest niemiecka grupa ubezpieczeniowa Allianz). Erste ma również zgodę na kupno Santander TFI. Formalnie KNF stwierdza „brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu” wobec planowanej transakcji. Jak wynika z komunikatu nadzoru, decyzja została podjęta jednogłośnie.

Przy udzielaniu tego typu zgód nadzór bierze pod uwagę, czy nowy właściciel daje rękojmię bezpiecznego prowadzenia biznesu w Polsce. KNF odbiera też zwykle od potencjalnego nabywcy tzw. zobowiązania inwestorskie. Tak było również tym razem.

Rękojmia i zobowiązania inwestorskie Erste

„Oceniając rękojmię Erste Group Bank Komisja wzięła pod uwagę siłę finansową inwestora i jego dotychczasowe doświadczenie w inwestycjach w sektorze finansowym oraz złożone zobowiązania inwestorskie” - napisano w komunikacie po posiedzeniu KNF. Nie wskazano szczegółów zobowiązań. Napisano jedynie, że dotyczą one „wsparcia kapitałowego, ładu korporacyjnego i polityki dywidendowej, a w przypadku Santander Bank – również w zakresie notowania akcji tego banku na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie i utrzymania poziomu akcji w wolnym obrocie (free float)”.

Udziały zagranicznych inwestorów w polskich bankach

Po zamknięciu transakcji Austriacy będą mieli mniejszy udział w swojej polskiej filii niż inni zagraniczni inwestorzy. Grupa ING ma w ING Banku Śląskim 75-proc. udział. Zaangażowanie inwestora strategicznego w BNP Paribas Bank Polska wynosi 81 proc. Niemiecki Commerzbank posiada 69 proc. akcji mBanku. Portugalska grupa BCP dysponuje nieznacznie ponad 50-proc. udziałem w Banku Millennium.

Przekroczenie progu 50 proc. zaangażowania zgodnie z obecnymi przepisami oznaczałoby konieczność ogłoszenia wezwania do sprzedaży pozostałych akcji.

Sprzedaż udziałów w Santander Consumer Bank

Elementem transakcji na linii Erste Bank – Santander jest sprzedaż przez Santander Bank Polska większościowego udziału Santander Consumer Banku. Tu spółka Santander Consumer Finance z siedzibą w Madrycie dostała zgodę na przekroczenie progu 50 proc.