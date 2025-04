– Mamy kampanię wyborczą na pełnym rozbiegu. Banki tradycyjnie są chłopcem do bicia – mówił w trakcie wtorkowej konferencji prasowej Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich. Przedstawiciele ZBP odpierali zarzuty, że to niechęć sektora do udzielania kredytów stoi za niskim poziomem inwestycji w naszej gospodarce.