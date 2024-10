Narodowy Bank Polski opublikował dane dotyczące inflacji bazowej we wrześniu 2024 r., która wyniosła po wyłączeniu żywności i energii 4,3 proc. rok do roku. Wskaźnik CPI wyniósł natomiast 4,9 proc. r/r. Jak komentuje Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, inflacja bazowa przyspieszyła, a wskok wskaźnika to pokłosie efektów bazy statystycznej, ponieważ m.in. przed rokiem rozszerzono listę refundowanych leków.

Narodowy Bank Polski opublikował dane dotyczące inflacji bazowej we wrześniu 2024 r., która wyniosła po wyłączeniu żywności i energii 4,3 proc. rok do roku. Wskaźnik CPI wyniósł natomiast 4,9 proc. r/r. Jak komentuje Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, inflacja bazowa przyspieszyła, a wskok wskaźnika to pokłosie efektów bazy statystycznej, ponieważ m.in. przed rokiem rozszerzono listę refundowanych leków. Inflacja bazowa we wrześniu 2024 r. Jak poinformował NBP, w relacji rok do roku inflacja: po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 3,4 proc., wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 5,3 proc., wobec 4,8 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,3 proc., wobec 3,7 proc. miesiąc wcześniej;

tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 4,4 proc., wobec 4,0 proc. miesiąc wcześniej. Co dalej z cenami? Jak donoszą analitycy PKO BP w "Dzienniku Ekonomicznym", spodziewa się, że zarówno inflacja CPI, jak i inflacja bazowa utrzymają się w okolicach bieżących poziomów do końca 2024. Powrotu inflacji do szeroko rozumianego celu (1,5 proc.-3,5 proc.) oczekują dopiero w drugim kwartale 2025 roku. Inflacja będzie jeszcze szła w górę. We wrześniu znaczenie miały zmiany cen żywności i leków Zobacz również – Inflacja bazowa, której cykliczny dołek na poziomie 3,6 proc. r/r minął w czerwcu, będzie się nasilać w najbliższym półroczu. Dynamika CPI niechybnie przekroczy 5,0 proc. r/r, a maksimum powinna osiągnąć w marcu 2025 r. Dopiero wtedy powrót jej hamowania otworzy RPP furtkę do wznowienia obniżek stóp procentowych. Podwyższona inflacja bazowa zostanie z nami na dłużej i będzie koronnym argumentem przeciwko agresywnym cięciom. W 2025 r. należy spodziewać się 3-4 dostosowań o skali 25 pb – komentuje z kolei Bartosz Sawicki. Inflacja bazowa - czym jest? Jak wyjaśnia w komunikacie NBP, wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. "Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami." Natomiast inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii pokazuje tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii są ustalane na rynkach światowych, a ceny żywności zależą np. od pogody i od sytuacji na rynku rolnym. Oprac. Weronika Szkwarek Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję Oprac. Weronika Szkwarek Zobacz wszystkie artykuły tego autora Inflacja bazowa za wrzesień 2024 r. Najnowsze dane NBP. Co dalej? »