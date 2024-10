Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracuje nad rozporządzeniem dotyczącym wynagrodzeń pracowników pomocniczych Polskiej Akademii Nauk – zapewnia resort. I proponuje: kierownik może stworzyć fundusz premiowy.

W poniedziałkowym numerze Dziennika Gazety Prawnej (nr 195/2024) pisaliśmy o kłopotach PAN z wynagrodzeniami pracowników pomocniczych jednostek naukowych. Chodzi o ludzi zatrudnionych np. w archiwach, bibliotekach czy muzeach. Według Polskiej Akademii Nauk przez opieszałość resortu nauki w pracach nad rozporządzeniem w sprawie warunków wynagradzania ich zarobki są poniżej pensji minimalnej. PAN zapewnia im specjalne dodatki, które pozwalają na podniesienie płac do ustawowego dolnego limitu.

Wynagrodzenia w PAN. Ministerstwo pracuje nad rozwiązaniem problemu

W odpowiedzi na pytania DGP w tej sprawie ministerstwo zapewnia, że zaczęło pracę nad nowymi przepisami. – Rozporządzenie, ze względu na kompleksowość oraz szczegółowość rozwiązań w nim zawartych, jest poddawane dogłębnej analizie. Trwają prace koncepcyjne, mające na celu uproszczenie obowiązujących rozwiązań – wyjaśnia Natalia Żyto, rzeczniczka prasowa MNiSW.

Podkreśla też, że obecne przepisy nakazują pracodawcy wypłacanie pensji „nie mniejszej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia, określonego rozporządzeniem Rady Ministrów” (obecnie jest to 4,3 tys. zł brutto). Dodaje, że wspomniane rozporządzenie ustala przede wszystkim maksymalne miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników pomocniczych. Jest ono wyłącznie „jedną z wielu składowych pensji”.

– Należy podkreślić, że zgodnie z rozporządzeniem, PAN w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe, można tworzyć m.in. fundusz premiowy, dzięki któremu kierownik jednostki może samodzielnie kształtować wysokość wynagrodzenia – zaznacza rzeczniczka.

Dodaje, że minister nauki zagwarantował w budżecie na 2024 r. dodatkowe 11 mln zł, co – w ocenie resortu – dało możliwość wzrostu wynagrodzeń o ok. 20 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

PAN podkreśla jednak, że trzykrotnie zwracała się do resortu nauki z pytaniami o tempo prac nad nowelizacją rozporządzenia – po raz ostatni 23 września. Wszystkie pisma pozostały bez odpowiedzi. MNiSW potwierdza wpłynięcie zapytania w ubiegłym miesiącu. Dlaczego zatem nie odpowiedziało?

– W tym czasie finalizowano procedowanie rozporządzenia w sprawie wysokości wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad kuratorów Polskiej Akademii Nauk, które opublikowano 26 września 2024 r. W najbliższym czasie planowane jest kompleksowe udzielenie odpowiedzi PAN – zapewnia Natalia Żyto.

Trudna sytuacja w PAN

Robert Papliński, rzecznik prasowy PAN, w rozmowie z DGP, doprecyzował, że wynagrodzenie zasadnicze poniżej płacy minimalnej ma ponad 200 z pracowników pomocniczych. Stanowi to mniej więcej połowę całej grupy pracujących na tego typu stanowiskach.

– Jestem głęboko zaniepokojony trudną sytuacją pracowników, tym bardziej że chodzi tu o grupę o najniższych wynagrodzeniach, najdotkliwiej odczuwającą rosnące koszty np. nośników energii. To kolejny, niezrozumiały dla mnie unik ze strony MNiSW, niestety, tym razem uderzający bezpośrednio w zatrudnionych w PAN ludzi – stwierdził z kolei prof. Marek Konarzewski, prezes PAN.