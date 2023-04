„Wynik finansowy Funduszu w 2022 r. wyniósł ok. 1 mld zł wobec 223 mln w 2021 r.” – informuje biuro prasowe Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że ma on za sobą najlepszy rok w historii. Dotychczas w najlepszych okresach udawało mu się przekraczać barierę 500 mln zł.

„Tak znaczna poprawa wyniku to skutek przemyślanej polityki inwestycyjnej, która pozwoliła BFG skorzystać na wzroście stóp procentowych. Przy założeniu stabilizacji otoczenia stóp procentowych do końca roku wynik w 2023 r. może być wyższy niż w 2022 r.” – wyjaśnia fundusz.