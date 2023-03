Tylko 2 z 18 wspomnianych spółek zanotowały w ostatnich trzech miesiącach 2022 r. stratę. Wprawdzie wraz z publikacją kolejnych raportów wskaźnik ten może się pogorszyć, to niemal na pewno nie sięgnie 24 proc. zanotowanych w III kw. ub.r. Wówczas statystykę psuły banki. W III kw. „rozliczały” one wakacje kredytowe przegłosowane w zeszłym roku przez Sejm, czyli możliwość przesunięcia części rat kredytów złotowych zaciągniętych na cele mieszkaniowe. Dla instytucji finansowych to rozwiązanie oznaczało obowiązek zawiązywania rezerw i pogorszyło wyniki. W związku z tym okres lipiec-wrzesień 2022 r. na minusie zakończyło osiem z dziesięciu banków wchodzących w skład WIG20, mWIG40 lub sWIG80. mBank miał wtedy ponad 2 mld zł straty. W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku zarobił ponad 800 mln zł, a na plusie znalazły się także pozostałe banki, które dotychczas ogłosiły raporty