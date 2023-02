Przewaga spłat nad zaciąganiem pożyczek wynika przede wszystkim z podwyżek oprocentowania, które są efektem podnoszenia stóp przez Radę Polityki Pieniężnej. Główna stopa NBP wynosi obecnie 6,75 proc., co przekłada się na oprocentowanie hipotek rzędu 9 proc. i dwu cyfrowe stawki w kredytach konsumpcyjnych. Do ograniczenia zadłużenia przyczynia się również wzrost kosztów życia związany z wysoką inflacją oraz obawy co do przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych i całej gospodarki