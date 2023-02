To oczywiście efekt zwiększonego ruchu w handlu, ale też słabego złotego i inflacji, która ma przełożenie na ceny towarów . Ilość wywożonych i wwożonych do nas produktów wzrosła aż o ponad 20 proc. Eksperci zwracają jednak uwagę, że przywozimy zza naszej wschodniej granicy przede wszystkim to, co tańsze, a wysyłamy w zamian droższe towary.