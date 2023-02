Wskaźnik PMI Composite dla strefy euro, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród menedżerów sektora prywatnego, wzrósł w lutym 2023 r. po raz czwarty z rzędu, osiągając 52,3 pkt, najwyższą wartość od czerwca zeszłego roku. Lepiej oceniają koniunkturę menedżerowie w usługach. Tam PMI dla strefy euro wzrósł do 53,0 pkt z 50,8 pkt w styczniu. PMI w przemyśle spadł z 48,8 do 48,5 pkt. Podobnie wypadły odczyty PMI dla Wielkiej Brytanii, gdzie jednak w nieco lepszej kondycji znajduje się przemysł. Wskaźnik dla tego sektora wzrósł do 49 pkt, osiągając najwyższą wartość od siedmiu miesięcy. Wartość 50 pkt jest uznawana za poziom równowagi, oddzielający ekspansję od spowolnienia w danym sektorze.