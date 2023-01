Niemal 200 mln zł – tyle pieniędzy co miesiąc pożyczają Polacy w firmach oferujących płatności odroczone – wynika z danych Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) i firmy CRiF oferującej usługi dla sektora finansowego. W ciągu roku liczba udzielanych pożyczek zwiększyła się ponaddwukrotnie. Co miesiąc jest już zawieranych 640 tys. takich transakcji . W ten sposób można płacić już za pośrednictwem co najmniej ośmiu podmiotów, a do gry planują się włączyć kolejne. Niebawem zmienią się zasady gry, bo w tym roku wejdą w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu lichwie, a w Unii trwają prace nad nową dyrektywą unijną o kredytach konsumenckich.