Początek tego roku na giełdach wypadł obiecująco. W Niemczech i we Francji główne indeksy zyskały w pierwszym tygodniu 2023 r. 5–6 proc. W Polsce był wzrost rzędu 3,6 proc. Amerykański S&P 500 urósł o 1,5 proc. Inwestorzy mają apetyt na odrabianie strat po fatalnym ubiegłym roku, który zaskoczył wielu analityków. Również to, co działo się w gospodarkach, sprawiło ekspertom niemiłą niespodziankę.