Dziś amerykański Fed ma podwyższyć stopę funduszy federalnych o 0,5 pkt proc., do przedziału 4,25-4,5 proc. Inwestorzy na rynku kontraktów terminowych obstawiają taką podwyżkę z 80-proc. prawdopodobieństwem. Jeszcze niedawno widzieli oni większe szanse na ruch w górę o 0,75 pkt proc., jednak nastawienie zmienił utrzymujący się spadek inflacji w USA. W czerwcu wynosiła 9,1 proc. w skali roku. W listopadzie było to już 7,1 proc. Z badania Survey of Professional Forecasters wynika, że w przyszłym roku inflacja wyniesie 2,9 proc.