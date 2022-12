Według analityków w styczniu i w lutym stopy procentowe też się nie zmienią. Podwyżka jest teoretycznie możliwa w marcu. RPP będzie wówczas dysponować najnowszą edycją projekcji inflacji i PKB . Zaostrzenie polityki pieniężnej wchodziłoby w grę, gdyby projekcja pokazywała jeszcze wolniejsze schodzenie inflacji do celu Narodowego Banku Polskiego. Ta z listopada wskazywała, że w drugiej połowie 2025 r. inflacja obniży się do 3 proc. Cel NBP to roczne tempo wzrostu cen na poziomie 2,5 proc. z możliwością odchylenia o 1 pkt proc. w górę i w dół.