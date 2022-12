Łącznie na kontrolowane przez państwo giełdowe spółki przypada 80 proc. wydatków inwestycyjnych. Firmy prywatne wydały w III kw. 2,7 mld zł, o 18 proc. więcej niż przed rokiem, co po uwzględnieniu inflacji oznacza utrzymanie poziomu wydatków. To kwota niższa niż środki inwestycyjne samego Orlenu.

Dane dotyczące spółek giełdowych stoją z tymi negatywnymi nastrojami w sprzeczności, ale ta grupa firm jest specyficzna. W szczególności, jeśli wziąć pod uwagę spółki kontrolowane przez państwo działające w sektorze surowcowym, paliwowym i energetycznym. Dzięki sprzyjającemu otoczeniu zewnętrznemu, ukształtowanemu także przed wojną w Ukrainie, mają one rekordowe wyniki finansowe. Około 16 mld zł w III kw. i 56 mld zł zysku netto osiągniętego w ciągu czterech ostatnich kwartałów przez 13 grup kapitałowych kontrolowanych przez państwo sprawia, że mają one środki na większe wydatki. Na koniec III kw. PKN Orlen i PGE miały po ok. 11 mld zł gotówki, co wskazuje, że pieniędzy nie zabraknie także w najbliższym czasie.