Główny Urząd Statystyczny potwierdził we wtorek wstępne szacunki, z których wynikało, że liczona w skali roku inflacja w październiku przyśpieszyła do 17,9 proc. z 17,2 proc. zanotowanych we wrześniu. To najwyższy wzrost cen płaconych przez konsumentów od ćwierć wieku. Ale w najbliższych miesiącach dynamika cen będzie jeszcze przyśpieszać.