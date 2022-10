Do 16 lutego przyszłego roku rzecznik generalny ma przedstawić Trybunałowi Sprawiedliwości UE opinię dotyczącą tego, czy po unieważnieniu umowy kredytu walutowego - to obecnie częsta sytuacja w relacjach kredytobiorcy-banki - dopuszczalne jest żądanie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Wczoraj w TSUE odbyła się uważnie śledzona zarówno przez środowisko bankowe, jak i frankowiczów rozprawa dotycząca opłaty za korzystanie z kapitału. O dacie wyznaczonej przez sędziów poinformował rzecznik finansowy, który przystąpił do sprawy na wniosek powoda - Arkadiusza Szcześniaka, prezesa Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.