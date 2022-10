Zdarza się, że pozostawianie zysku w spółkach zależnych jest wymuszane przez przepisy albo lokalnych regulatorów. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia po wybuchu pandemii w bankach i ubezpieczeniach. Komisja Nadzoru Finansowego, chcąc zadbać o bezpieczeństwo sektora, ograniczyła możliwość wypłaty dywidendy. I w 2020 r. cała branża przekazała właścicielom spoza Polski wyjątkowo małą kwotę - 1,3 mld zł. Rok później było to już jednak 4,8 mld zł, a udział dywidendy w dochodach inwestorów zagranicznych sięgnął 53 proc. To najwięcej od 2016 r.

Firmy niemieckie są faktycznie mocno zaangażowane w naszym kraju. To jeden z powodów, dla których Niemcy są największym odbiorcą naszego eksportu. Ale Holandia i Luksemburg to tylko przystanek dla międzynarodowych grup z innych kontynentów. Ze względu na korzystne regulacje, w tym podatkowe, korporacje z Azji czy Ameryki lokują w tych krajach swoje europejskie spółki holdingowe, które są bezpośrednimi właścicielami firm w innych krajach, w tym w Polsce. To powoduje również, że na Europę przypada 95 proc. ogólnej kwoty zaangażowania inwestorów bezpośrednich w naszym kraju.

rozmowa

Są zaniepokojeni. Wynika to m.in. z globalnego kontekstu: ogólnie na świecie sytuacja jest bardzo złożona, a Europa stoi w obliczu namacalnego niedoboru energii na zimę. W wielu krajach rządy zmagają się z dylematem, co w takiej sytuacji zrobić. W wielu krajach decydują się na pomoc gospodarstwom domowym, nie tylko tym najbardziej potrzebującym. Więc ta fala płynie szerokim strumieniem, co zwiększa obawy o źródła finansowania tych wydatków. Pojawiają się pytania, czy to ma sens przy narastającym problemie inflacji. W ostatnich dniach mieliśmy doskonały przykład z Wielkiej Brytanii. Jeśli pomysły rządu idą za daleko, to nawet tak rozwinięty rynek może przeżyć olbrzymie turbulencje, w tym osłabienie waluty.

- Polityka gospodarcza w Polsce nie idzie optymalnym kursem, ale inwestorzy na razie uważnie nam się przyglądają. To nie jest tak, że już pali się czerwona lampka, raczej wciąż miga pomarańczowe światło ostrzegawcze. Narastają obawy o to, czy scenariusz ekonomiczny, który odbywa się w warunkach kampanii wyborczej, nie doprowadzi do zjawisk, które będą niebezpieczne. Nie wszyscy są przekonani, że to będzie katastrofa. Opinie są zróżnicowane, zależnie, gdzie się jest. W Brazylii, gdzie jest dużo funduszy hedgingowych, inwestorzy są przekonani, że w Polsce stopa NBP nie zatrzyma się na ok. 7 proc. Zresztą oni od ponad roku grają (i wygrali na tym spore pieniądze) na to, że stopy będą większe, niektórzy wręcz stawiali na to, że będą nawet dwucyfrowe.