W dniach 4-5 listopada 2025 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:
- stopa referencyjna 4,25% w skali rocznej;
- stopa lombardowa 4,75% w skali rocznej;
- stopa depozytowa 3,75% w skali rocznej;
- stopa redyskontowa weksli 4,30% w skali rocznej;
- stopa dyskontowa weksli 4,35% w skali rocznej;
Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 6 listopada 2025 r.
