W dniach 4-5 listopada 2025 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

  • stopa referencyjna 4,25% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4,75% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 3,75% w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 4,30% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 4,35% w skali rocznej;

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 6 listopada 2025 r.