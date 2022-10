Zróżnicowane podejście do wyceny stosuje się po to, by wybrać odpowiednią ścieżkę postępowania wobec zagrożonego upadłością banku . Od zgody na bankructwo, co wiąże się z koniecznością wypłaty środków gwarantowanych przez BFG, przez znalezienie inwestora dla całej instytucji lub jej części, aż po wykorzystanie tzw. instytucji pomostowej, jak zrobiono w przypadku GNB.