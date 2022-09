Ceny węgla, nawet jeśli uznamy, że już w tym cyklu ustanowiły swój szczyt, kiedy w marcu, bezpośrednio po rosyjskiej agresji na Ukrainę, cena tony surowca energetycznego w Europie podskoczyła do 450 dol., w dalszym ciągu jest wysoka. 300–350 dol. za tonę to ceny, których przed 2022 r. rynek nie widział. Gdyby jednak przyjrzeć się aktywom, które kupuje Skarb Państwa, okazuje się, że proponowana kwota jest zawyżona. To przejaw typowego w okresie szczytu cen „szaleństwa” kupujących. Dla nich nieważna jest kwota. Ważne, żeby mieć upragnione aktywa.