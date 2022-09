Gospodarczo zima będzie zimna. I niestety trudno będzie tego uniknąć. Zakłócenia w dostawach energii, czynnik ryzyka, który jeszcze niedawno majaczył gdzieś na horyzoncie, zaczyna już przekładać się na działalność gospodarczą. Jest spore niebezpieczeństwo, że tej zimy w niektórych krajach w Europie, być może również w Polsce, będziemy mieć do czynienia z racjonowaniem energii w tej czy innej formie - gazu czy nawet energii elektrycznej. W takich przypadkach jest drabinka podmiotów, które podlegają ograniczeniom - gospodarstwa domowe, szpitale, szkoły są na końcu. Ale niektóre przedsiębiorstwa będą musiały się zmagać nie tylko z cenami, ale i z dostępnością energii. To zaś oznacza, że spowolnienie gospodarcze będzie trudne do uniknięcia.