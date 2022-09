Sama różnica między podawanym przez GUS wskaźnikiem inflacji a jej odczuwaniem przez Polaków nie jest niczym dziwnym. - Percepcja inflacji zawsze odbiega od wskaźników podawanych przez urzędy statystyczne, to zjawisko, które widzimy także w innych krajach - zauważa Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. GUS tworzy koszyk inflacyjny biorący pod uwagę wzrost cen różnych grup towarów, tymczasem - jak zwraca uwagę główny ekonomista Credit Agricole Jakub Borowski - na ocenę inflacji wpływają dobra nabywane najczęściej. - One mają na ogół niską cenę jednostkową, a w takich przypadkach łatwo zaobserwować, że zdrożały. To dotyczy głównie żywności, ale też paliw. W lipcu mieliśmy sporo towarów żywnościowych, których ceny wzrosły kilkadziesiąt procent - podkreśla Jakub Borowski. Jak wynika z lipcowych danych, cukier zdrożał 47,6 proc., tłuszcze roślinne 46,1 proc., mąka 38,9 proc., mięso wołowe 32,8 proc., masło 31,4 proc., pieczywo 29 proc., mięso drobiowe 28,4 proc., a mleko 24,3 proc. Do tego dochodzi wzrost cen paliw, który wyniósł 36,8 proc., i energii o 37 proc.