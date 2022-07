Być może mamy do rozwiązania jeszcze jedną prawną szaradę związaną z bankiem centralnym. Tym razem chodzi o Radę Polityki Pieniężnej. Konstytucja mówi, że w jej skład prócz prezesa NBP wchodzą „osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów, powoływane na 6 lat, w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejm i Senat”. Ustawa o NBP precyzuje, że każdy z tych organów ma do obsadzenia trzy miejsca w RPP . Mówi też, że rada podejmuje decyzje większością głosów przy obecności co najmniej pięciu członków.