Jeszcze ostatnio bankowcy nastawiali się na to, że ten trend się utrzyma. Sytuację zmienił niedawny apel premiera Mateusza Morawieckiego o to, by instytucje finansowe „podzieliły się zyskami” z klientami poprzez podniesienie oprocentowania lokat. Szef rządu zapowiedział też sprzedaż nowych obligacji detalicznych, których oprocentowanie ma odpowiadać co najmniej głównej stopie NBP. Dziś to 5,25 proc.