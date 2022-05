Pierwsza rzecz: jaką wartość reprezentują kryptowaluty? Wiele z nich – jak sam bitcoin – oddaje chyba głównie energię elektryczną zużytą do „wykopania” kolejnych jednostek, które mogą trafić do obrotu. Gdyby nie wojna w Ukrainie (która zresztą, podobnie jak wiele stosunkowo ubogich krajów z tanim prądem, była sporym „producentem” bitcoina), być może ekscytowalibyśmy się tym, jak duże jest wykorzystanie prądu przez procesory, które chcą odkryć upragnione hashe. A tylko w przypadku bitcoina odpowiada ono zużyciu energii w kraju wielkości Argentyny, która ma kilka milionów mieszkańców więcej niż Polska. Energia potrzeba jest nie tylko do kopania, lecz także do prowadzenia transakcji – każda musi mieć przecież swój ślad w łańcuchu bloków.