Za szczególnie niepokojące trzeba uznać to, że mechanicznie kopiuje się u nas debatę na temat polityki fiskalnej, jaką prowadzi się w krajach wysoko rozwiniętych. Istotą tej debaty jest pytanie, czy w sytuacji, gdy popyt sektora prywatnego był tam już od dość dawna chronicznie słaby, nie należy zacząć myśleć, co proponuje m.in. Olivier Blanchard (w latach 2008–2015 główny ekonomista Międzynarodowego Funduszu Walutowego – red.), o podjęciu bardziej ekspansywnej polityki fiskalnej. Wygaśnięcie obecnej postcovidowej inflacji będzie umożliwiało utrzymywanie się długoterminowych stóp procentowych poniżej tempa wzrostu PKB , co dawałoby szansę – gdyby chciano to wykorzystywać – na utrzymywanie deficytów salda pierwotnego w budżetach krajów wysoko rozwiniętych bez wywoływania tym szybkiego wzrostu relacji długu publicznego do PKB, jak dzieje się to w Japonii.