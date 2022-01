W ciągu ostatnich pięciu lat łączna strata Open Finance wyniosła ok. 400 mln zł. Wcześniej firma notowała zyski. Od 2008 r. do 2015 r. wyniosły one łącznie prawie pół miliarda złotych. Najlepszy dla pośrednika był 2012 r., kiedy zarobek przekroczył 120 mln zł. Zarząd tłumaczył to wówczas dywersyfikacją działalności: nie koncentrowano się wyłącznie na sprzedaży kredytów, ale też na pośrednictwie nieruchomości , sprzedaży funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeń.