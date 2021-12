Sprawy sporne nie zostały przejęte przez Pekao w ramach przymusowej restrukturyzacji. Oznacza to, że dotyczą wciąż istniejącej spółki, która do końca 2020 r. funkcjonowała z licencją bankową. „Bank, wobec którego została wszczęta przymusowa restrukturyzacja, nie będzie prowadził działalności bankowej. Pozostanie natomiast podmiotem prawa i uczestnikiem obrotu prawnego” – napisano w sprawozdaniu finansowym Idea Banku za 2020 r., które niedawno opisywaliśmy („Idea Bank: pół miliarda ujemnych funduszy”, DGP z 22 listopada 2021 r.). Z dokumentu wynikało, że aktywa nieprzeznaczone do przeniesienia w ramach przymusowej restrukturyzacji w końcu ub.r. wyceniano na ok. 30 mln zł. Kapitały własne banku były ujemne: wynosiły -522 mln zł.