Spadek kursu naszej waluty powoduje wzrost złotowej wartości kredytów walutowych, które stanowią znaczącą pozycję w bilansie GNB. Bezprecedensowa obniżka wartości obligacji, z jaką mieliśmy do czynienia w tym roku, zmniejsza kapitały banku. Obie tendencje przekładają się na obniżkę współczynnika wypłacalności. W październiku bank informował wskaźnik kapitału tzw. pierwszej kategorii spadł do 5,8 proc. Zgodnie z wymogami unijnymi powinien wynosić co najmniej 6 proc. W listopadzie bank podawał, że gdyby frank kosztował 4,1–4,15 zł, współczynnik wróciłby powyżej unijnego wymogu.