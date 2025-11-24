„W grudniu ponownie dostosowujemy oprocentowanie obligacji oszczędnościowych do warunków rynkowych. Jednocześnie, w przypadku instrumentów o oprocentowaniu zmiennym, utrzymujemy marże w kolejnych okresach odsetkowych na niezmienionym poziomie” – powiedział cytowany w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwa Finansów wiceminister Jurand Drop.

Oprocentowanie obligacji w grudniu 2025. Ile wynosi

MF podało, że w grudniu oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych stałoprocentowych wyniesie 2,5 proc. (w listopadzie było to 2,75 proc.). Kupon obligacji rocznych o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie 4,25 proc. (poprzednio 4,5 proc.), a dwuletnich - 4,4 proc. w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym (poprzednio było to 4,65 proc.).



Obligacje 3-letnie sprzedawane w grudniu będą miały oprocentowanie w wysokości 4,65 proc. (w listopadzie było to 4,9 proc.). Obligacje 4-letnie będą miały kupon w pierwszym rocznym okresie oszczędzania na poziomie 5 proc. (poprzednio 5,25 proc.), a obligacje 10-letnie – 5,6 proc. (poprzednio 5,75 proc.).

Przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” obligacje 6-letnie sprzedawane w grudniu będą miały oprocentowanie w wysokości 5,2 proc. (poprzednio 5,45 proc.), a obligacje 12-letnie będą miały kupon w wysokości 5,85 proc. (poprzednio 6 proc.).

Jak wyliczane jest oprocentowanie obligacji rocznych i dwuletnich

MF przypomniało, że oprocentowanie obligacji rocznych i dwuletnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz marży i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych w grudniu 0 proc. dla obligacji 1-rocznych oraz 0,15 proc. dla 2-letnich. Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,5 proc.

Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 2 proc. Bez zmian pozostają również preferencyjne marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10-latek i wynoszą odpowiednio: 2 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2,5 proc. dla 12-letnich.

Grudzień miesiącem oszczędzania na IKE i IKZE

„Grudzień jest ostatnim miesiącem, w którym osoby zainteresowane oszczędzaniem na przyszłą emeryturę mogą kupić skarbowe instrumenty detaliczne w ramach tegorocznego limitu na Kontach IKE-Obligacje i IKZE-Obligacje. W ramach limitu na IKE, który wynosi 26 019 zł, można kupić 260 sztuk obligacji. Po spełnieniu warunków ustawowych, od zysku wypracowanego na Koncie IKE-Obligacje nie jest pobierany tzw. podatek Belki. Wysokość kwoty wpłat na IKZE wynosi 10 407,60 zł, co odpowiada 104 sztukom obligacji, a w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, wysokość kwoty wpłat jest wyższa i wynosi 15 611,40 zł, które można przeznaczyć na zakup 156 sztuk obligacji” - powiedział wiceminister Jurand Drop, cytowany w komunikacie.