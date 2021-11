W końcu września w bilansach banków znajdowały się hipoteki we frankach o wartości 80,8 mld zł. Spadki kursu z października i listopada windują tę kwotę do ponad 85,5 mld zł. Osłabienie złotego sprawiło, że w ciągu niespełna dwóch miesięcy ówczesna kwota do spłaty zwiększyła wartość zadłużenia o 3,9 mld zł.

Rosnąca wartość należności do spłaty z punktu widzenia kredytobiorców oznacza też coraz większe straty wynikające z deprecjacji. - Bank pozostaje otwarty na zawieranie porozumień z kredytobiorcami bez względu na poziom kursu walutowego w danym momencie, nawet gdy oznacza to, że koszt dla banku jest większy, gdy złoty jest osłabiony - zapewnia jednak Iwona Jarzębska, rzecznika Millennium. Ta instytucja na znaczącą skalę zawiera porozumienia z frankowiczami.

Ale są również kredyty mieszkaniowe w innych walutach, przede wszystkim w euro. Ich wartość we wrześniu to 21,4 mld zł. Spadek kursu naszej waluty spowodował wzrost zadłużenia o ok. pół miliarda złotych.

Kredyty w walutach mają również firmy. W sumie walutowe zadłużenie klientów krajowych banków wynosiło we wrześniu 228,1 mld zł. W końcu października, jak wynika z danych opublikowanych wczoraj przez Narodowy Bank Polski, urosło do 229,8 mld zł. Uwzględniając listopadowy 2-proc. spadek kursu złotego wobec euro, wzrost tego zadłużenia można szacować na 4,6 mld zł.

„Podnosząc stopy procentowe, ale jednocześnie starając się nie doprowadzić do umocnienia złotego, RPP ma mniejsze szanse powodzenia. Aby osiągnąć ten sam efekt antyinflacyjny w relatywnie krótkim czasie bez pomocy kanału kursowego RPP musiałaby podnieść stopy procentowe nie o 1,25 pkt, lecz o dodatkowe 4 pkt proc. do ponad 5 proc.” - napisali we wtorkowym komentarzu ekonomiści Banku Handlowego. Zastrzegali, że to „zgrubne szacunki”.