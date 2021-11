mBank to prawdopodobnie pierwszy krajowy kredytodawca, który czynniki ESG (wpływ na środowisko , odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny) włączył wprost do nowej strategii działania. Pod koniec października informowano, że w 2025 r. bank chce mieć ponad 10-proc. stopę zwrotu z kapitału (w pierwszych trzech kwartałach tego roku wynosiła ona 3,6 proc.) i ok. 40-proc. relację kosztów do dochodów (w tym roku jest to 41,5 proc.). Teraz wiadomo więcej na temat celów ESG.